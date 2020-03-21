انتميز بالخبرة والنظافة والأمانة والاحترافية في التعامل م

(للبيع)
|ا لشركة الرحاب والرحمه للتنظيف ومكافحة الحشرات . مع فريق متخصص بجميع أعمال و خدمات المنازل من مكافحة حشرات بأنواعها و خدمات التنظيف الشامل و اعمال جلي و تلميع الرخام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الرحاب والرحمه
|التليفون:
|01207040101
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|العنوان:
|- منوفيه
المنوفية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056602
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