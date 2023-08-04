انتقل الآن شقة واسعة 3غرف وبلكونة بسعر جيد في الخالدية

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Ad Photo: انتقل الآن شقة واسعة 3غرف وبلكونة بسعر جيد في الخالدية - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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- غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - بلكونة - غرفة غسيل - خمام - تواليت الرقم المرجعي : AP114348 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 - 0501226597 رخصة التسجيل العقاري : 53733 لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا | www.finehomeint.com يمكنك أيضًا زيارة | Facebook انستجرام | Instagram: @wahwahwahinint يوتيوب |
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة فاين هوم للعقارات
Telephone: 0501226597

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Location: - الخالدية
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 4/8/2023
Ad Number: 2239970
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Price
Posting Date
Ad Photo: شقة 3غرف نوم ماستر مساحه كبيره وموقع مميز في الشامخة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة 3غرف نوم ماستر مساحه كبيره وموقع مميز في الشامخة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

3 غرف نوم ماستر - صالة - مطبخ - تيراس الرقم المرجعي : AP117477 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل .
Category: 

Call

4/8/2023
Ad Photo: شقة 5غرف ماستر مساحة واسعة موقع مميز في الشامخة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة 5غرف ماستر مساحة واسعة موقع مميز في الشامخة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

5 غرف ماستر - صالة - مطبخ الرقم المرجعي : AP983752 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين .
Category: 

Call

4/8/2023
Ad Photo: بموقع ممتاز شقة غرفتين نوم وصالة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بموقع ممتاز شقة غرفتين نوم وصالة في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام -مطبخ - حمام - تواليت الرقم المرجعي : AP10495 لمزيد .
Category: 

Call

4/8/2023
Ad Photo: شقة ضمن فيلا 3غرف نوم غرفة خادمة قريبه للحديقة في المشرف - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة ضمن فيلا 3غرف نوم غرفة خادمة قريبه للحديقة في المشرف

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - مطبخ مغلق - غرفة خادمة مع تواليت 3 حمامات الرقم المرجعي : AP117176 ل.
Category: 

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3/8/2023
Ad Photo: شقة واسعة 3غرف نوم وصالة وبلكونة بمنطقة حيوية في المنهل - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة واسعة 3غرف نوم وصالة وبلكونة بمنطقة حيوية في المنهل

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

3 غرف نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - بلكونة 3 حمامات الرقم المرجعي : AP965666 لمزيد من المعلومات .
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3/8/2023
Ad Photo: شقة دوبلكس مفروشة بأطلالة مباشرة على القناة في شاطئ الراحة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة دوبلكس مفروشة بأطلالة مباشرة على القناة في شاطئ الراحة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

* الطابق الأرضي : - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - تيراس - تواليت * الطابق الأول : - غرفتين نوم ماستر .
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3/8/2023
Ad Photo: شقة مفروشة بالكامل غرفة نوم وصالة بالطوابق العليا في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة مفروشة بالكامل غرفة نوم وصالة بالطوابق العليا في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - تواليت الرقم المرجعي : AP117216 لمزيد من المعلومات يمك.
Category: 

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3/8/2023
Ad Photo: شقة 3 غرف نوم ماستر مع مجلس كبير وغرفة خادمة في الشامخة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة 3 غرف نوم ماستر مع مجلس كبير وغرفة خادمة في الشامخة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

3 غرف نوم ماستر - مجلس مع حمام - صالة - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام الرقم المرجعي : AP107928 لمزيد.
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3/8/2023
Ad Photo: شقة فاخرة مفروشة بالكامل بلكونة باطلالة بحرية في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة فاخرة مفروشة بالكامل بلكونة باطلالة بحرية في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - بلكونة - حمامين الرقم المرجعي : AP116704 لمزيد من ا.
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2/8/2023
Ad Photo: استديو مفروش بالكامل مع بلكونة بسعر ممتاز في مدينة مصدر - in Abu Dhabi United Arab Emirates

استديو مفروش بالكامل مع بلكونة بسعر ممتاز في مدينة مصدر

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة معيشة / نوم - مطبخ - بلكونة - حمام الرقم المرجعي : AP116709 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل.
Category: 

Call

2/8/2023
Ad Photo: شقه فاخرة غرفتين نوم ماستر بلكونه اطلاله جيدة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقه فاخرة غرفتين نوم ماستر بلكونه اطلاله جيدة في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة /طعام - مطبخ - غرفة غسيل - بلكومة الرقم المرجعي : AP11283 لمزيد .
Category: 

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2/8/2023
Ad Photo: شقة مفروشة بالكامل غرفة نوم وصالة بالطوابق العليا في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة مفروشة بالكامل غرفة نوم وصالة بالطوابق العليا في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - تواليت الرقم المرجعي : AP983739 لمزيد من المعلومات يمك.
Category: 

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1/8/2023
Ad Photo: انقل الآن شقة غرفتين وغرفة خادمة مطلة على البحر في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

انقل الآن شقة غرفتين وغرفة خادمة مطلة على البحر في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام - تواليت الرقم المرجعي : AP109893.
Category: 

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1/8/2023
Ad Photo: شقة نظيفة في الطوابق العليا بلكونة اطلالة رائعة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة نظيفة في الطوابق العليا بلكونة اطلالة رائعة في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - بلكونة - حمامين الرقم المرجعي : AP983743 لمزيد من .
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1/8/2023
Ad Photo: انتقل الان سعر مميز وخدمات مع اطلالة روعة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

انتقل الان سعر مميز وخدمات مع اطلالة روعة في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

غرفة نوم ماستر غرفة معيشة / صالة مطبخ حمام الرقم المرجعي : AP981998 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواص.
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1/8/2023
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