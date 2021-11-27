انتريه مودرن

(للبيع)
|انتريه كابوتنيه خشب زان أحمر روماني قاعدة كونتر اسفنج سوفت مضغوط كثافة 30 قماش قطيفة تركي (هامر) الكنبة الكبيرة 210سم الكنبة الصغيرة 170سم الكرسي 95سم متاح الشحن بمصاريف اضافية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الاثاث المودرن
|التليفون:
|01006834320
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|العنوان:
|مساكن شيراتون المطار - مصر الجديده - النزهة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112942
4,250 جنيه
2,300 جنيه
1,000 جنيه
9,000 جنيه