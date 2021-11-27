انتريه مودرن

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: انتريه مودرن - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

انتريه كابوتنيه خشب زان أحمر روماني قاعدة كونتر اسفنج سوفت مضغوط كثافة 30 قماش قطيفة تركي (هامر) الكنبة الكبيرة 210سم الكنبة الصغيرة 170سم الكرسي 95سم متاح الشحن بمصاريف اضافية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الاثاث المودرن
التليفون: 01006834320

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مساكن شيراتون المطار - مصر الجديده - النزهة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,100 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/11/2021
رقم الإعلان: 2112942
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: انتريه مودرن - في القاهرة مصر

انتريه مودرن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

انتريه دمياطي شغل عالي خشب زان احمر اسفنج سوفت مضغوط كثافة 35 قماش: جلد مقلوب الكنبة الكبيرة مقاس .
العنوان:

القاهرة - مصر

4,250 جنيه

27/11/2021
صورة الاعلان: ركنة مودرن - في القاهرة مصر

ركنة مودرن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ركنة مودرن +٦مخدات فايبر+بوف الخشب كونتر القماش فينسيا مستورد مقاس ٢٥٠*.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,300 جنيه

27/11/2021
صورة الاعلان: نشترى غرف النوم وموبيليا البيت والاجهزة الكهربائية - في القاهرة مصر

نشترى غرف النوم وموبيليا البيت والاجهزة الكهربائية

(للشراء (مطلوب))

- في القاهرة مصر

نشترى غرف النوم وموبيليا البيت ومحتوياته والاجهزة الكهربائية والالكترونية رجاء ارسال الصور واتس اب .
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

18/11/2021
صورة الاعلان: انتريه - في القاهرة مصر

انتريه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

انتريه خشب زان بحاله جيده جدا قماش قطيفه كابوتنيه عباره عن ٢ كنبه وا فوتاى.
العنوان:

القاهرة - مصر

9,000 جنيه

5/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager