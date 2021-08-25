انتريه مكتب عصرى لللبيع

انتريه مكتب بسيط التصميم لاصحاب الذوق الراقى مقدم من المركز العربى للاثاث المكتبى و المنزلى يتكون من 3 قطع 1 كنبه تكفى من 2 ل 3 اشخاص و 2 فوتيه تكفى شخص واحد و الارجل معدنيه من الاستانلس و المقاعد من الجلد و اللون البنى للارجل و الاسود للمقاعد