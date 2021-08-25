انتريه مكتب عصرى لللبيع

(للبيع)
|انتريه مكتب بسيط التصميم لاصحاب الذوق الراقى مقدم من المركز العربى للاثاث المكتبى و المنزلى يتكون من 3 قطع 1 كنبه تكفى من 2 ل 3 اشخاص و 2 فوتيه تكفى شخص واحد و الارجل معدنيه من الاستانلس و المقاعد من الجلد و اللون البنى للارجل و الاسود للمقاعد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المركز العربى _ arab center
|التليفون:
|+201066598678
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|العنوان:
|دمياط الجديده المجاوره الاولى بجوار جمعيه المستثمرين معرض دمياط الجديده- دمياط
دمياط - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,899 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103417
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