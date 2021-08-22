انتريه مكتب عصرى لللبيع

انتريه مكتب لاصحاب الذوق الرفيع مقدم من المركز العربى للاثاث مكون من 3 قطع 1 كنبه تكفى من 2 ل 3اشخاص و 2 فوتيه تكفى لشخص واحد الارجل من الاستانلس استيل القوى و المقاعد من الجلد