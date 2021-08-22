انتريه مكتب عصرى لللبيع

(للبيع)
|انتريه مكتب لاصحاب الذوق الرفيع مقدم من المركز العربى للاثاث مكون من 3 قطع 1 كنبه تكفى من 2 ل 3اشخاص و 2 فوتيه تكفى لشخص واحد الارجل من الاستانلس استيل القوى و المقاعد من الجلد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المركز العربى _ arab center
|التليفون:
|+201066598678
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|العنوان:
|دمياط الجديده المجاوره الاولى بجوار جمعيه المستثمرين معرض دمياط الجديده- دمياط
دمياط - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,899 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103303
6,899 جنيه
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1,399 جنيه
2,899 جنيه