انتريه مكتب عصرى مكون من 3 قطع 2 فوتيه يكفى فرد واحد و 1 كنبه كبيره تكفى من 2 ل 3 و مصنوع من خامات عاليه الجوده الارجل ن الاستانلس الاستيل و المقعاد من الجلد