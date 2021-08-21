(للبيع)
|انتريه مكتب عصرى مكون من 3 قطع 2 فوتيه يكفى فرد واحد و 1 كنبه كبيره تكفى من 2 ل 3 و مصنوع من خامات عاليه الجوده الارجل ن الاستانلس الاستيل و المقعاد من الجلد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المركز العربى _ arab center
|التليفون:
|01066598678
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|العنوان:
|دمياط الجديده المجاوره الاولى بجوار جمعيه المستثمرين معرض دمياط الجديده- أبريل
دمياط - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,899 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103140
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1,399 جنيه
2,899 جنيه