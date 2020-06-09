انتركم مرئى فارفيزا farfisa ايطالى 2 خط

انتركم 2خط مرئى فارفيزا farfisa ايطالى بشاشات 7 بوصه تاتش سكرين اللوحه معدن وداخل الحائط وضد العبث امكانيه اتصال داخلى بين الشاشات بالبرمجه فقط بدون كابلات امكانيه اضافه سماعه صوتى للحارس او فى غرفه السائق النظام سهل جدا فى التركيب وموفر فى الكابلات متوفر التركيبات والضمان والصيانه بعد البيع وكل قطع الغيار الاصليه متوفره السـعر قـابل للتفـاوض الوكيل الوحيد والحصرى الشركة الدوليه للتجاره والاتصالات للاستفسار : الهام امين 01062157490 Email : elhamibc@gmail.com