انتركم مرئى فارفيزا farfisa ايطالى 2 خط

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: انتركم مرئى فارفيزا farfisa ايطالى 2 خط - في القاهرة مصر

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انتركم 2خط مرئى فارفيزا farfisa ايطالى بشاشات 7 بوصه تاتش سكرين اللوحه معدن وداخل الحائط وضد العبث امكانيه اتصال داخلى بين الشاشات بالبرمجه فقط بدون كابلات امكانيه اضافه سماعه صوتى للحارس او فى غرفه السائق النظام سهل جدا فى التركيب وموفر فى الكابلات متوفر التركيبات والضمان والصيانه بعد البيع وكل قطع الغيار الاصليه متوفره السـعر قـابل للتفـاوض الوكيل الوحيد والحصرى الشركة الدوليه للتجاره والاتصالات للاستفسار : الهام امين 01062157490 Email : elhamibc@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهام امين على
التليفون: 01062157490

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العنوان: مكرم عبيد- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11,150 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/6/2020
رقم الإعلان: 2060463
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صورة الاعلان: انتركم فارفيزا farfisa ايطالى 12 خط - في القاهرة مصر

انتركم فارفيزا farfisa ايطالى 12 خط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

انتركم فارفيزا farfisa الايطالى 12 خط فى كيت كامل من الوكيل مباشره متوفر تركيبات وصيانه بعد البيع و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,180 جنيه

9/6/2020
صورة الاعلان: انتركم فارفيزا ايطالى 10 خط - في القاهرة مصر

انتركم فارفيزا ايطالى 10 خط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

انتركم فارفيزا farfisa الايطالى 10 خط فى كيت كامل من الوكيل مباشره متوفر تركيبات وصيانه بعد البيع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/6/2020
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