انتركم لاسلكى للمنازل والشركات

(للبيع)
|جهاز انتركم لاسلكى شاشة متنقلة تعمل باللمس متوفر بمقاسات مختلفة بدقة تصل ل30ميجا بكسل إمكانية تسجيل المكالمات مع الزائر رؤية ليلية واضحة في الظلام حماية وأمان من السرقات تحمل الظروف البيئية المختلفة إمكانية تصوير الزائر بالفيديو وبجودة عالية إمكانية متابعة مواعيد خروج ودخول الأطفال في المنازل أو الموظفين في الشركات دعم التصوير الليل امكانيه فتح الأبواب عن طريق الجهاز التحدث مع الزائر التحدث مع الحارث وتوفير الجهد امكانية توصيل الشاشة ل4 كاميرات أو أكثر للتواصل اتصال او واتساب 0538881403
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|- قربان
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065179
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