انتركم لاسلكى للمنازل والشركات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: انتركم لاسلكى للمنازل والشركات - في المدينة المنورة السعودية

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جهاز انتركم لاسلكى شاشة متنقلة تعمل باللمس متوفر بمقاسات مختلفة بدقة تصل ل30ميجا بكسل إمكانية تسجيل المكالمات مع الزائر رؤية ليلية واضحة في الظلام حماية وأمان من السرقات تحمل الظروف البيئية المختلفة إمكانية تصوير الزائر بالفيديو وبجودة عالية إمكانية متابعة مواعيد خروج ودخول الأطفال في المنازل أو الموظفين في الشركات دعم التصوير الليل امكانيه فتح الأبواب عن طريق الجهاز التحدث مع الزائر التحدث مع الحارث وتوفير الجهد امكانية توصيل الشاشة ل4 كاميرات أو أكثر للتواصل اتصال او واتساب 0538881403
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ساره علي
التليفون: 0538881403

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - قربان
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/8/2020
رقم الإعلان: 2065179
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اجهزه كاشير ونقاط بيع بسعر مميز

اجهزه كاشير ونقاط بيع بسعر مميز

(للبيع)

مقدم للمحلات التجاريه*السوبرماركت والهايبر *المطاعم*الكوفي شوب وغيرها * الاجهزة حديثة وراقية مكونات.

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16/8/2020
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حمل تطبيق أسعار صرف العملات

(للبيع)

حمل تطبيق أسعار صرف العملات لتحميل التطبيق مباشرتا من متجر جوجل بلاي مجانا .
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إربد - السعودية

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16/8/2020
صورة الاعلان: معلمة تأسيس ومتابعة بالرياض منهج أهلي و حكومي و انترناشونال

معلمة تأسيس ومتابعة بالرياض منهج أهلي و حكومي و انترناشونال

(فرصة عمل)

معلمة تأسيس ومتابعة بالرياض متخصصة في تدريس طالبات الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة جميع المراحل.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

15/8/2020
صورة الاعلان: دورة استراتيجيات النجاح وبناء الشخصية الواثقة

دورة استراتيجيات النجاح وبناء الشخصية الواثقة

(للبيع)

دورة استراتيجيات النجاح وبناء الشخصية الواثقة ذاتك بصمة المدرب عبد الله الزهري مقدمة من مركز ازاد.
العنوان:

الرياض - السعودية

99 ريال

13/8/2020
صورة الاعلان: موظفة دعم فني سعودية

موظفة دعم فني سعودية

(طلب عمل)

المهام الوظيفية: 1- تحديث وتطوير الأنظمة المستخدمة حسب نظام الشركة. 2- تقديم الدعم الفني للأجهزة الح.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

13/8/2020
صورة الاعلان: مدرس انجليزي خصوصي شمال الرياض

مدرس انجليزي خصوصي شمال الرياض

(طلب عمل)

مدرس انجليزي خصوصي شمال الرياض تدريس عن بعد أو حضوري / تأسيس الأطفال / تعليم المحادثة/ دورات تعليمي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

13/8/2020
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صورة الاعلان: للبيع بحالة نظيفة براده شيرو لنقل اللحوم موديل 2011

للبيع بحالة نظيفة براده شيرو لنقل اللحوم موديل 2011

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض رقم العرض للسؤال عنه هو 732111 براده شيرو مع مبر.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

12/8/2020
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مدرسات و مدرسين خصوصي بجدة و مكة

(للبيع)

نوفر مدرسات و مدرسين خصوصي بجده 0542386421 جميع التخصصات وجميع المراحل الدراسية ابتدائي ومتوسط وثانو.
العنوان:

مكة - السعودية

100 ريال

12/8/2020
صورة الاعلان: معلمات ومعلمين خصوصي

معلمات ومعلمين خصوصي

(للبيع)

نوفر معلمات ومعلمين خصوصي بالرياض 0542386421 جميع التخصصات وجميع المراحل الدراسية ابتدائي ومتوسط وثا.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

12/8/2020
صورة الاعلان: سائق سعودي بالرياض

سائق سعودي بالرياض

(طلب عمل)

سائق سعودي بالرياض العمر بين 25 حتى 35 رخصه عمل ساريه المفعول 9 ساعات عمل خريج ثانوي.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

4,000 ريال

12/8/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل

(للبيع)

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكام.

اتصل

11/8/2020
صورة الاعلان: English Language Instructor/ Teacherمعلمة لغة انجليزية

English Language Instructor/ Teacherمعلمة لغة انجليزية

(طلب عمل)

تعليم اللغة الانجليزية لاغراض اكاديمية او للتحدث والطلاقة او التحضير لاختبار الايلتس IELTS.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

11/8/2020
صورة الاعلان: افضل معلمات ومعلمين خصوصي بالرياض جميع التخصصات

افضل معلمات ومعلمين خصوصي بالرياض جميع التخصصات

(فرص)

نوفر مدرسات و مدرسين خصوصي بالرياض جميع التخصصات وجميع المراحل الدراسية ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعة.
العنوان:

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100 ريال

11/8/2020
صورة الاعلان: عصا تفتيش الاشخاص جهاز كاشف الجوالات

عصا تفتيش الاشخاص جهاز كاشف الجوالات

(للبيع)

عصا تفتيش الاشخاص جهاز كاشف الجوالات والمعادن للمدارس وقاعات الافراح. جهاز لكشف المعادن والجوالات عن.

اتصل

11/8/2020
صورة الاعلان: جهاز الاستدعاء الذكي

جهاز الاستدعاء الذكي

(للبيع)

جهاز الاستدعاء الذكي من المعروف أن خسارة الأرباح هي المحصلة النهائية لضعف الخدمات وعدم رضا العملاء. .

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9/8/2020
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