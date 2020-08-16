انتركم لاسلكى للمنازل والشركات

جهاز انتركم لاسلكى شاشة متنقلة تعمل باللمس متوفر بمقاسات مختلفة بدقة تصل ل30ميجا بكسل إمكانية تسجيل المكالمات مع الزائر رؤية ليلية واضحة في الظلام حماية وأمان من السرقات تحمل الظروف البيئية المختلفة إمكانية تصوير الزائر بالفيديو وبجودة عالية إمكانية متابعة مواعيد خروج ودخول الأطفال في المنازل أو الموظفين في الشركات دعم التصوير الليل امكانيه فتح الأبواب عن طريق الجهاز التحدث مع الزائر التحدث مع الحارث وتوفير الجهد امكانية توصيل الشاشة ل4 كاميرات أو أكثر للتواصل اتصال او واتساب 0538881403