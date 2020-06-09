انتركم فارفيزا farfisa ايطالى 12 خط

انتركم فارفيزا farfisa الايطالى 12 خط فى كيت كامل من الوكيل مباشره متوفر تركيبات وصيانه بعد البيع والشركة ترحب بالتعامل مع الموزعين فى محافظات الصعيد مثل قنا واسيوط والمنيا متوفر اى عدد من الخطوط حتى 100 خط على لوحه واحده متوفر جميع قطع الغيار الاصليه السـعر قـابل للتفـاوض الوكيل الوحيد والحصرى الشركة الدوليه للتجاره والاتصالات للاستفسار : الهام امين 01062157490 Email : elhamibc@gmail.com