انتركم فارفيزا farfisa ايطالى 12 خط

(للبيع)
|انتركم فارفيزا farfisa الايطالى 12 خط فى كيت كامل من الوكيل مباشره متوفر تركيبات وصيانه بعد البيع والشركة ترحب بالتعامل مع الموزعين فى محافظات الصعيد مثل قنا واسيوط والمنيا متوفر اى عدد من الخطوط حتى 100 خط على لوحه واحده متوفر جميع قطع الغيار الاصليه السـعر قـابل للتفـاوض الوكيل الوحيد والحصرى الشركة الدوليه للتجاره والاتصالات للاستفسار : الهام امين 01062157490 Email : elhamibc@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهام امين على
|التليفون:
|01062157490
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مكرم عبيد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,180 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060461
11,150 جنيه
اتصل