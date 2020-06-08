انتركم فارفيزا ايطالى 10 خط

(للبيع)
|انتركم فارفيزا farfisa الايطالى 10 خط فى كيت كامل من الوكيل مباشره متوفر تركيبات وصيانه بعد البيع والشركة ترحب بالتعامل مع الموزعين فى محافظات الصعيد مثل قنا واسيوط والمنيا متوفر اى عدد من الخطوط حتى 100 خط على لوحه واحده للاستفسار : الهام امين 01062157490 Email : elhamibc@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهام امين على
|التليفون:
|01062157490
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|العنوان:
|مكرم عبيد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060430
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