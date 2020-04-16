انا مسوق الكتروني وخبير SEO

(للبيع)
|اذا كنت تريد ظهور موقعك او صفحتك في محرك بحث جوجل في أولي النتائج انت في المكان الصحيح انا محترف وخبير SEO لظهور صفحتك وموقعك في اولي نتائج محرك بحث جوجل . فحص 1. النطاق. 2. العنوان. 3. الوصف. 4. الكلمات المفتاحية. 5. تنظيم الموقع وتصميمه وأقسامه. 6. توافق الموقع وتوائمه مع الهواتف الذكية. 7. شهادات الأمان SSL. 8. فحص أكواد CSS. 9. ترتيب الموقع على Alexa. 10. تحليل حركة الزوار. 11. الوسوم Tags. 12. فحص الباك لينكس Back Links. 13. فحص الروابط No/Do-follow. 14. فحص الص
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|0568366368
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058168
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