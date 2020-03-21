انا مسوق الكتروني وخبير SEO

اذا كنت تريد ظهور موقعك او صفحتك في محرك بحث جوجل في أولي النتائج انت في المكان الصحيح انا محترف وخبير SEO لظهور صفحتك وموقعك في اولي نتائج محرك بحث جوجل . فحص 1. النطاق. 2. العنوان. 3. الوصف. 4. الكلمات المفتاحية. 5. تنظيم الموقع وتصميمه وأقسامه. 6. توافق الموقع وتوائمه مع الهواتف الذكية. 7. شهادات الأمان SSL. 8. فحص أكواد CSS. 9. ترتيب الموقع على Alexa. 10. تحليل حركة الزوار. 11. الوسوم Tags. 12. فحص الباك لينكس Back Links. 13. فحص الروابط No/Do-follow. 14. فحص ال