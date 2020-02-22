اميز شقة فى اكتوبر وباسهل طرق سداد

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (العين السخنة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
امتلك وحدتك فى اجمل الكمبوندات السكنية . بمقدم 160 الف وتقسيط حتى 10 سنين . شقتك بتطل على اكبر مساحات لاند سكيب ولجونز . شقتك فى كمبوند متكامل الخدمات (مدارس – نوادى – كلوب هاوس – مطاعم – كافيهات – مراكز وعيادات طبية – باركينج ) لمزيد من التفاصيل كلمنا على 01061536694 – 01276211689
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Heba
التليفون: 01276211689

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 160,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/3/2020
رقم الإعلان: 2056462
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: دلوقتي ادفع مقدم 100 الف وقسط علي 9سنين وامتلك شاليهك في السخنة - في العين السخنة مصر

دلوقتي ادفع مقدم 100 الف وقسط علي 9سنين وامتلك شاليهك في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

دلوقتي ادفع مقدم 100 الف وقسط علي 9سنين وامتلك شاليهك في السخنة ادفع مقدم 100 الف جنية وامتلك شاليه.
القسم: 

100,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: الحق وامتلك شاليهك بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين في السخنة - في العين السخنة مصر

الحق وامتلك شاليهك بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتملك شاليهك بدون مقدم وباطول فترة سدا في السخنة بالتقسيط علي 10 سنين مساحات تبدا من (شاليه – لفيلا.
القسم: 

1,600,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: خصوصية وراحة وامان بمقدم 10 % وبالتقسيط علي 8سنين في السخنة - في العين السخنة مصر

خصوصية وراحة وامان بمقدم 10 % وبالتقسيط علي 8سنين في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

استمتع بحياة الخصوصية في قريتنا حمامات سباحة خاصة وكيدز ايريا وفيو علي البحر استمتع بحياة الخصوصية .
القسم: 

1,600,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: الحق وامتلك شاليهك بمقدم 140 الف جنية بس فيقريتنا في السخنة - في العين السخنة مصر

الحق وامتلك شاليهك بمقدم 140 الف جنية بس فيقريتنا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتمتلك شاليهك علي بعد 60 دقيقة من بيتك وبمقدم 140 الف فقط وباطول فترات سداد 9 سنين عيش الرفاهية علي.
القسم: 

1,600,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: شقة بكمبوند المخابرات العامة ( حورس ) على طريق الواحات - في العين السخنة مصر

شقة بكمبوند المخابرات العامة ( حورس ) على طريق الواحات

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

شقة بكمبوند المخابرات العامة ( حورس ) على طريق الواحات للبيع شقة بكمبوند حورس (المخابرات العامه) 6 أ.
القسم: 

650,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: استلم وعيش في قريتنا في السخنة شاليهك استلام فوري - في العين السخنة مصر

استلم وعيش في قريتنا في السخنة شاليهك استلام فوري

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

استلم وعيش علي اميز القري في السخنة خدمات شغالة في اجمل القري في منطقة طواحين الهوا واستمتع مع عيلت.
القسم: 

190,000 جنيه

26/12/2019
data-full-width-responsive="true"
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager