اميز شقة فى اكتوبر وباسهل طرق سداد

(للبيع)
|امتلك وحدتك فى اجمل الكمبوندات السكنية . بمقدم 160 الف وتقسيط حتى 10 سنين . شقتك بتطل على اكبر مساحات لاند سكيب ولجونز . شقتك فى كمبوند متكامل الخدمات (مدارس – نوادى – كلوب هاوس – مطاعم – كافيهات – مراكز وعيادات طبية – باركينج ) لمزيد من التفاصيل كلمنا على 01061536694 – 01276211689
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056462
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