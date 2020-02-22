اميز شقة فى اكتوبر وباسهل طرق سداد

امتلك وحدتك فى اجمل الكمبوندات السكنية . بمقدم 160 الف وتقسيط حتى 10 سنين . شقتك بتطل على اكبر مساحات لاند سكيب ولجونز . شقتك فى كمبوند متكامل الخدمات (مدارس – نوادى – كلوب هاوس – مطاعم – كافيهات – مراكز وعيادات طبية – باركينج ) لمزيد من التفاصيل كلمنا على 01061536694 – 01276211689