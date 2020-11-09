اميز المناطق بأقل الاسعاااارررر شركة زياد تقدم أقوي العروض

(للبيع)
|بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + 100 م تراس ) (استلام 4 شهور) موقع مميز 📷وقريبه من 📷طريق الاوسط 📷وطريق الحريه 📷عرض لمدة اسبوع بـ720,000ج كاش لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع والاول والثانى والثالث فيلات )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01006636646
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|العنوان:
|- المنطقة الثامنة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071824
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