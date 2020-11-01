اميز المناطق بأقل الاسعااااررررشركة زياد تقدم أقوي العروض

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + 100 م تراس ) (استلام 8 شهور) موقع مميز وقريبه من طريق الاوسط وطريق الحريه عرض لمدة اسبوع بـ599,000 ج كاش بدل من 660,000 لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع والاول والثانى والثالث فيلات )