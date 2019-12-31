اميز استثمارهو اول استثمار فى اكبرمول فى العاصمة الادارية

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صورة الاعلان: اميز استثمارهو اول استثمار فى اكبرمول فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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اميز استثمارهو اول استثمار فى اكبرمول فى العاصمة الادارية دلوقتى هتقدر تستثمر وتمتلك وحدتك التجارية 33 م باميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي بسعر مميزجدا وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا دلوقتى على 01201135481 واختار الوحدة المناسبة ليك فى Paris Mallا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 141,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/12/2019
رقم الإعلان: 2047187
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حلمك فى Paris Mall بقى حقيقة

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22/12/2019
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19/12/2019
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19/12/2019
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18/12/2019
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18/12/2019
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محل للايجار فى المعادى شارع 9 كافيه و مطعم بالفرش مرخص تجارى

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العنوان:

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القسم: 

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18/12/2019
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مول زاها بارك اضخم مول تجاري تجاري في العاصمه الاداريه استثمر الان واحصل على 20% على مقرك (تجاري - .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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17/12/2019
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العنوان:

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17/12/2019
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17/12/2019
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16/12/2019
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