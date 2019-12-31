(للبيع)
|اميز استثمارهو اول استثمار فى اكبرمول فى العاصمة الادارية دلوقتى هتقدر تستثمر وتمتلك وحدتك التجارية 33 م باميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي بسعر مميزجدا وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا دلوقتى على 01201135481 واختار الوحدة المناسبة ليك فى Paris Mallا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|141,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047187
168,000 جنيه
209,000 جنيه
198,000 جنيه
1,800,000 جنيه
1,300,000 جنيه
400,000 جنيه
281,000 جنيه
220,000 جنيه
60,000 جنيه
18,000 جنيه
120,000 جنيه
2,000,000 جنيه
315,000 جنيه
400,000 جنيه
1,500,000 جنيه