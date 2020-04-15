امن وحراسه

(فرصة عمل)
|بكبري المنشأت الإدارية والأمنية بالقاهرة الكبرى أمن اداري براتب شهري 2900: 3000ج– وشفت عمل 12 ساعة بتوفير السكن – مؤهل اعدادي علي الأقل – تامين صحي وتامين اجتماعي – وزيادة سنوية مرتين في السنة – التعيين يتم بمواقع أكتوبر والرحاب – السن من 18 : 45 سنة - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|01098370371
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|العنوان:
|- مصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058014
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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