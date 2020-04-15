امن وحراسه

بكبري المنشأت الإدارية والأمنية بالقاهرة الكبرى أمن اداري براتب شهري 2900: 3000ج– وشفت عمل 12 ساعة بتوفير السكن – مؤهل اعدادي علي الأقل – تامين صحي وتامين اجتماعي – وزيادة سنوية مرتين في السنة – التعيين يتم بمواقع أكتوبر والرحاب – السن من 18 : 45 سنة - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة