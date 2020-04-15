امن وحراسه

أمن اداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة براتب 2500 أساسي بدوام كلي – بإقامة كاملة ( سكن – 3 وجبات – مواصلات ) – العمل لـ 23 يوم والاجازة لـ 7 أيام – مؤهل متوسط علي الأقل – السن من 18 : 35 سنة – شباب فقط - تامين صحي واجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة