امن وحراسه

(فرصة عمل)

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مصر (العين السخنة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 3000ج – شفت 12 ساعة – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية مرتين في السنة – شباب فقط – يقبل بها الطلاب – الاجازة 4 أيام - بتوفير السكن ( بأماكن : التجمع – الرحاب – أكتوبر ) - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 01098370371

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العنوان: مصر- مصر
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/4/2020
رقم الإعلان: 2058001
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صورة الاعلان: فرصه ذهبية لن تتعوض

فرصه ذهبية لن تتعوض

(للبيع)

** بالمنطقه الثانيه عمارات** شقه 185 م بالدور الاول بعد الارضي واجهه بحريه وناصيه 3/4 تشطيب ( وباقى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

760,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: خدمه عملاء

خدمه عملاء

(فرصة عمل)

موظفين للرد علي استفسارات العملاء اونلاين عن طريق الايميلات والويب سايت – يقبل بها الطلاب والخريجين .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: موظفين للرد علي استفسارات العملاء اونلاين

موظفين للرد علي استفسارات العملاء اونلاين

(فرصة عمل)

موظفين للرد علي استفسارات العملاء اونلاين عن طريق الايميلات والويب سايت – يقبل بها الطلاب والخريجين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: مدخل بيانات

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية – براتب 4000ج بزيادة سنوية مرتين في السنة – بتامين صحي وتامين اجتماعي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: خدمه عملاء

خدمه عملاء

(فرصة عمل)

موظفين سوشيال ميديا للإعلان علي المواقع والرد علي استفسارات العملاء – السن من 18 : 55 عام – مؤهل متو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: مساعد ويتر

مساعد ويتر

(فرصة عمل)

مساعد ويتر خبرة او بدون خبرة بمؤهل متوسط علي الأقل وراتب 3000ج – بدوام كلي وإقامة كاملة : سكن و3وجبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

15/4/2020
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صورة الاعلان: استوارد مساعد شيف

استوارد مساعد شيف

(فرصة عمل)

أستورد ( مساعد شيف ثالث ) براتب 3000ج – ودوام كلي بارقي الفنادق بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة – .
القسم: 

3,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن

الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن

(للبيع)

الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن 01223182572 متجر يونيفورم شركات الامن محل بيع يونيفورم امن يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحض.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: graduation gown and cap

graduation gown and cap

(للبيع)

graduation gown and cap Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation Robes.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/4/2020
صورة الاعلان: مصنع جاكيت شيف ( شركة السلام لليونيفورم )

مصنع جاكيت شيف ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

مصنع جاكيت شيف ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطها.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق - يونيفورم فندق

يونيفورم فنادق - يونيفورم فندق

(للبيع)

يونيفورم فنادق - يونيفورم فندق 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار

(للإيجار)

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م عنابر حوالى 800م تشطيب الترا لوكس كهرباء عالي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

15/4/2020
صورة الاعلان: أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة

أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة

(فرصة عمل)

أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 3000.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: امن وحراسه

امن وحراسه

(فرصة عمل)

أمن اداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة براتب 2500 أساسي بدوام كلي – بإقامة كاملة ( سكن – 3 وجبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

15/4/2020
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