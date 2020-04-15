امن وحراسه

(فرصة عمل)
|أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 3000ج – شفت 12 ساعة – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية مرتين في السنة – شباب فقط – يقبل بها الطلاب – الاجازة 4 أيام - بتوفير السكن ( بأماكن : التجمع – الرحاب – أكتوبر ) - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|01098370371
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مصر- مصر
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058001
760,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
3,000 جنيه
2,500 جنيه