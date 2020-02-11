امن وحراسات

(فرصة عمل)
|أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات –كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500ج – شفت 12 ساعة – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية مرتين في السنة – شباب فقط – يقبل بها الطلاب – الاجازة 4 أيام - بتوفير السكن ( بأماكن : التجمع – الرحاب – أكتوبر ) - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة للاستفسار عن طريق الواتس 01063187914
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حاتم
|التليفون:
|01063187914
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|العنوان:
|5 ابن سندر – برج السماح – الدور الإداري مقر 8 – بجوار مدرسة القبة الثانوية (( محطة مترو حمامات القبة ))- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054997
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