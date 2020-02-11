امن وحراسات

أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات –كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500ج – شفت 12 ساعة – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية مرتين في السنة – شباب فقط – يقبل بها الطلاب – الاجازة 4 أيام - بتوفير السكن ( بأماكن : التجمع – الرحاب – أكتوبر ) - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة للاستفسار عن طريق الواتس 01063187914