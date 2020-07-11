امن مستقبل اولادك وتعالي امتلك محل بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امن مستقبل اولادك وتعالي امتلك محلك بالعاصمة الادارية الجديدة في smart mall واستثمر براحتك في اي وقت بدون فوائد وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح ومحلك 75م تشطيب كامل وبجانب الحي الحكومي والحي المالي وعلي بعد دقائق من النهر الاخضر ومحور بن زايد اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|405,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062727
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