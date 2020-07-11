امن مستقبل اولادك وتعالي امتلك محل بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
امن مستقبل اولادك وتعالي امتلك محلك بالعاصمة الادارية الجديدة في smart mall واستثمر براحتك في اي وقت بدون فوائد وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح ومحلك 75م تشطيب كامل وبجانب الحي الحكومي والحي المالي وعلي بعد دقائق من النهر الاخضر ومحور بن زايد اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 405,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/7/2020
رقم الإعلان: 2062727
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7/7/2020
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7/7/2020
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تعالي امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall واطمن علي مستقبل اولادك ومحلك 30م تشطيب كا.
العنوان:

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7/7/2020
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احجز وحدتك فى اول مول تجارى بالكامل فى العاصمة الادارية

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الحق وقبل اى حد احجز وحدتك فى اول مول تجارى بالعاصمة الادارية فى حى الداون تاون قريب من المحطة المرك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

147,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: خد احسن قرار وامتلك محلك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خد احسن قرار وامتلك محلك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احسن قرار هتاخده بامتلاك محلك بالعاصمة الادارية امام فندق الماسة مباشرة وقريب من النهر الاخضر واستم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

7/7/2020
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