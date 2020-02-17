امن مستقبل اولادك وامتلك شقتك بالعاصمة واستثمر براحتك

(للبيع)
|امن مستقبلك ومستقبل اولادك وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت و زود دخلك وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) جمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا ونادي رياضي وكيدز اريا ومول تجاري وغيرهم كتير وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053093
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