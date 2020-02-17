امن مستقبل اولادك وامتلك شقتك بالعاصمة واستثمر براحتك

امن مستقبلك ومستقبل اولادك وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت و زود دخلك وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) جمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا ونادي رياضي وكيدز اريا ومول تجاري وغيرهم كتير وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر