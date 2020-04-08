امن مستقبل اولادك وامتلك شقة فى العاصمة الادارية

امتلك شقة فى العاصمة الادارية الجديدة وامن مستقبل اولادك شقتك 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حى السفارات وفندق الماسة واستمتع بكل خدماتك مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة وملاهى وبيوتى سنتر باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وامن مستقبل اولادك فى العاصمة الادارية