امن مستقبلك وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

(للبيع)
|اطمن ع مستقبلك وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate قريب من ارض المعارض ومركز المؤتمرات وفندق الماسة شقتك 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وسط امن وحراسة 24 ساعة وكل الخدمات حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم ونادى رياضى بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلو قتى كلمنا ع 01201135481 واطمن ع ولادك فى كمبوند Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aya
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|288,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061819
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