امن مستقبلك وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امن مستقبلك وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

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اطمن ع مستقبلك وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate قريب من ارض المعارض ومركز المؤتمرات وفندق الماسة شقتك 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وسط امن وحراسة 24 ساعة وكل الخدمات حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم ونادى رياضى بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلو قتى كلمنا ع 01201135481 واطمن ع ولادك فى كمبوند Town Gate
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aya
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 288,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/6/2020
رقم الإعلان: 2061819
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