(فرصة عمل)
|مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – لايتم قبول الطلاب – علي المتقدم الحصول علي موقف نهائي من الجيش – توفير الاقامة الكاملة ( سكن – 3وجبات – انتقالات ) تأمينات كاملة ( صحي – اجتماعي ) – 23 يوم عمل و 7اجازة – فنادق 4 و 5 نجوم – راتب اساسي 2500ج + حوافز شهرية – زيادات سنوية 2 في السنة كود ١٠٠٢٧٧ رقم الشركة ٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- شرم الشيخ والغردقة
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083352
2,500 جنيه
2,500 جنيه