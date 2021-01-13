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مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – لايتم قبول الطلاب – علي المتقدم الحصول علي موقف نهائي من الجيش – توفير الاقامة الكاملة ( سكن – 3وجبات – انتقالات ) تأمينات كاملة ( صحي – اجتماعي ) – 23 يوم عمل و 7اجازة – فنادق 4 و 5 نجوم – راتب اساسي 2500ج + حوافز شهرية – زيادات سنوية 2 في السنة كود ١٠٠٢٧٧ رقم الشركة ٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01062972973

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العنوان: - شرم الشيخ والغردقة
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/2/2021
رقم الإعلان: 2083352
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صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في جنوب سيناء مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في جنوب سيناء مصر

أمن اداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة براتب 2500 أساسي بدوام كلي – بإقامة كاملة ( سكن – 3 وجبا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في جنوب سيناء مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في جنوب سيناء مصر

مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – لايتم قبول الطلاب – علي المتقدم الحصول .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

9/1/2021
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