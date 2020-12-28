(فرصة عمل)
|ـ أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج – شباب فقط – مؤهل متوسط علي الأقل – تامينات صحية واجتماعية - العمل 26 يوم و 4 أيام إجازة ( مواقع : أكتوبر – مدينة نصر – مصر الجديدة ) - السن من 18 : 35 سنة – عقد سنوي – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية 2 في السنة للتواصل واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ماندارين أورينتال للسياحة والتوريدات
|التليفون:
|01026317907
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|العنوان:
|القاهرة- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077845
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