امن داخل مول ادارى داخل اكتوبر

(فرصة عمل)
|#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن إداري داخل اكبر مول بـ الشيخ زايد اكتوبر الراتب يبدأ من 3200 جنيه مصري للعمل 12 ساعه. - المميزات: عقد سنوي – زيادة سنوية – الإضافي بأجر مضاعف - تأمين صحى - تامين اجتماعي - تأمين على الحياة – فرص للترقيات – رصيد أجازات-يوجد سكن- إجازات أسبوعية وسنوية مدفوعة الأجر- زيادة سنوية طبقاً لقانون العمل المصري دورات تدريبية مجانية -امكانيه تثبيت ورديه-
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كونتراك
|التليفون:
|01006624165
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|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055078
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