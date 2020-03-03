امن داخل مول ادارى داخل اكتوبر

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن إداري داخل اكبر مول بـ الشيخ زايد اكتوبر الراتب يبدأ من 3200 جنيه مصري للعمل 12 ساعه. - المميزات: عقد سنوي – زيادة سنوية – الإضافي بأجر مضاعف - تأمين صحى - تامين اجتماعي - تأمين على الحياة – فرص للترقيات – رصيد أجازات-يوجد سكن- إجازات أسبوعية وسنوية مدفوعة الأجر- زيادة سنوية طبقاً لقانون العمل المصري دورات تدريبية مجانية -امكانيه تثبيت ورديه-
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كونتراك
التليفون: 01006624165

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العنوان: التجمع الخامس- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,200 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/3/2020
رقم الإعلان: 2055078
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امن وحراسات

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