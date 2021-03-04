امن داخل مجمع سكنى التجمع الخامس

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن إداري داخل مجمع سكنى التجمع الخامس . لراتب يبدأ من 3000 جنيه مصري للعمل 12 ساعه وسكن للمغتربين اوبدل مواصلات 450جنيه لساكنى القاهره شرط اجاده اللغه الاتجليزيه. الراتب يبدأ من 2850 جنيه مصري للعمل 12 ساعه وسكن للمغتربين اوبدل مواصلات 300جنيه لساكنى القاهره شرط اجاده اللغه الاتجليزيه. - المميزات: عقد سنوي – زيادة سنوية – الإضافي ب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كونتراك
التليفون: 01006624165

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العنوان: التجمع الخامس- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,450 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/3/2021
رقم الإعلان: 2086518
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وظائف أمن وحراسه

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4/3/2021
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أفراد أمن ومراقبين

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2/3/2021
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2/3/2021
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2/3/2021
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2/3/2021
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أفراد أمن ومراقبين كاميرات

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2/3/2021
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(فرصة عمل)

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2/3/2021
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2/3/2021
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مطلوب أفراد أمن وحراسة

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28/2/2021
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16/2/2021
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أفراد أمن

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16/2/2021
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16/2/2021
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أمن اداري

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القسم: 

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16/2/2021
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