امن داخل مجمع سكنى التجمع الخامس

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن إداري داخل مجمع سكنى التجمع الخامس . الراتب يبدأ من 5500 جنيه مصري للعمل 12 ساعه جاردات لراتب يبدأ من 3300 جنيه مصري للعمل 12 ساعه وسكن للمغتربين اوبدل مواصلات 300جنيه لساكنى القاهره شرط اجاده اللغه الاتجليزيه. الراتب يبدأ من 3300 جنيه مصري للعمل 12 ساعه وسكن للمغتربين اوبدل مواصلات 300جنيه لساكنى القاهره شرط اجاده اللغه الاتجليزيه. - المم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كونتراك
التليفون: 01006624165

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: التجمع الخامس- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,300 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/11/2020
رقم الإعلان: 2073689
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: موظف امن و حراسة - في القاهرة مصر

موظف امن و حراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

15/11/2020
صورة الاعلان: امن داخل مول ادارى داخل اكتوبر - في القاهرة مصر

امن داخل مول ادارى داخل اكتوبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن إد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,300 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: أمن وحراسات - في القاهرة مصر

أمن وحراسات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/11/2020
صورة الاعلان: أفراد أمن لكبري الفنادق والمولات والسفارات والكمبوندات بالقاهرة 2500 - في القاهرة مصر

أفراد أمن لكبري الفنادق والمولات والسفارات والكمبوندات بالقاهرة 2500

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن لتأمين كبري الفنادق والمولات والسفارات والكمبوندات بالقاهرة والجيزة السن من - 18 : 4.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: أفراد امن وحراسة ومراقبين كاميرات - في القاهرة مصر

أفراد امن وحراسة ومراقبين كاميرات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بالقاهرة والجيزة أفراد امن وحراسة ومراقبين ) كمبوندات مولات شركات سفارات فنادق ( سن من – – – – – 18 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: براتب 2500 افراد امن بنوك شركات كمبوندات سفارات فنادق مولات - في القاهرة مصر

براتب 2500 افراد امن بنوك شركات كمبوندات سفارات فنادق مولات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره السن من - 18 : 40 عام لا يشترط المؤهل يوجد شفتات ) - - 8 – .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

12/11/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000 ج + 500 ج حافز انتظا - في القاهرة مصر

عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000 ج + 500 ج حافز انتظا

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000 ج + 500 ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين +.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,500 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - السن من 18 : 40 عام - لا يشترط المؤهل - يوجد شفتات ( 8 –.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/11/2020
صورة الاعلان: أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج - في القاهرة مصر

أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج – شباب فقط – مؤهل متوسط علي الأقل – تامينات صحي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: أفراد أمن وحراسة ( مولات – كمبوندات ) - في القاهرة مصر

أفراد أمن وحراسة ( مولات – كمبوندات )

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

القاهرة – الجيزة أفراد أمن وحراسة ( مولات – كمبوندات ) – توفير السكن – 26 يوم عمل و 4 إجازة – السن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن - في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – لايتم قبول الطلاب – علي المتقدم الحصول .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن للعمل بمولات القاهرة - في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن للعمل بمولات القاهرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن للعمل بمولات فى القاهرة ( أكتوبر - مدينة نصر - مصر الجديده ) مؤهل متوسط على الأقل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: وظائف خاليه - في القاهرة مصر

وظائف خاليه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسات داخلي وخارجي ) موالت – شركات – كمبوندات ( – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 250.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: وظائف شاغرة - في القاهرة مصر

وظائف شاغرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة وأكتوبر لدي شركة اكيور يراتب 2500ج - في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة وأكتوبر لدي شركة اكيور يراتب 2500ج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر لدي شركة اكيور شباب من سن 18 : 45 سنة – راتب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

8/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager