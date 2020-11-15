امن داخل مجمع سكنى التجمع الخامس

(فرصة عمل)
|#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن إداري داخل مجمع سكنى التجمع الخامس . الراتب يبدأ من 5500 جنيه مصري للعمل 12 ساعه جاردات لراتب يبدأ من 3300 جنيه مصري للعمل 12 ساعه وسكن للمغتربين اوبدل مواصلات 300جنيه لساكنى القاهره شرط اجاده اللغه الاتجليزيه. الراتب يبدأ من 3300 جنيه مصري للعمل 12 ساعه وسكن للمغتربين اوبدل مواصلات 300جنيه لساكنى القاهره شرط اجاده اللغه الاتجليزيه. - المم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كونتراك
|التليفون:
|01006624165
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|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073689
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