امن داخل مجمع سكنى اكتوبر

(فرصة عمل)
|#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن إداري داخل مجمع سكنى بـ ٦ أكتوبر الراتب3100 وبدل مواصلات 250جنيه لساكنى القاهره. - المميزات: عقد سنوي – زيادة سنوية – الإضافي بأجر مضاعف - تأمين صحى - تامين اجتماعي - تأمين على الحياة – فرص للترقيات – رصيد أجازات-يوجد سكن- إجازات أسبوعية ومجمعه وسنوية مدفوعة الأجر- زيادة سنوية طبقاً لقانون العمل دورات تدريبية مجانية -امكانيه تثبيت و
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كونتراك
|التليفون:
|01006624165
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|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,350 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084639
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