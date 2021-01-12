امن داخل مجمع سكنى اكتوبر

(فرصة عمل)
|#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن إداري داخل مجمع سكنى بـ ٦ أكتوبر الراتب3100 وبدل مواصلات 250جنيه لساكنى القاهره. - المميزات: عقد سنوي – زيادة سنوية – الإضافي بأجر مضاعف - تأمين صحى - تامين اجتماعي - تأمين على الحياة – فرص للترقيات – رصيد أجازات-يوجد سكن- إجازات أسبوعية ومجمعه وسنوية مدفوعة الأجر- زيادة سنوية طبقاً لقانون العمل دورات تدريبية مجانية -امكانيه تثبيت ورديه-نقب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كونتراك
|التليفون:
|01006624165
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|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,350 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079654
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