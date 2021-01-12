امن داخل مجمع سكنى اكتوبر

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن إداري داخل مجمع سكنى بـ ٦ أكتوبر الراتب3100 وبدل مواصلات 250جنيه لساكنى القاهره. - المميزات: عقد سنوي – زيادة سنوية – الإضافي بأجر مضاعف - تأمين صحى - تامين اجتماعي - تأمين على الحياة – فرص للترقيات – رصيد أجازات-يوجد سكن- إجازات أسبوعية ومجمعه وسنوية مدفوعة الأجر- زيادة سنوية طبقاً لقانون العمل دورات تدريبية مجانية -امكانيه تثبيت ورديه-نقب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كونتراك
التليفون: 01006624165

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العنوان: التجمع الخامس- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,350 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/1/2021
رقم الإعلان: 2079654
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صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شباب فقط مراقبين أمن : راتب 2000ج + زيادة سنوية 2 في السنة – تامين صحي + تامين اجتماعي – السن من 18.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسة بخبرة وبدون خبرة : السن من 18 : 35 سنة – إقامة كاملة + تامينات كاملة + أسبوع إجازة – أسا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد امن بفنادق بالقاهرة براتب 2200: 2500ج + وجبات + سكن – شفت 12 ساعة – يجب ان يكون خريج وحاصل علي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فندق بأكتوبر ( افراد امن ) – راتب 2150ج + وجبة + سكن + 7 أيام إجازة – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,150 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بالتجمع الخامس ( امن علي بنك ) 8 ساعات – براتب 2000ج – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد امن بالتجمع الخامس براتب 2500ج لشفت 12 ساعة – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

12/1/2021
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صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر - في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر لدي شركة اكيور شباب من سن 18 : 45 سنة – رات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج - في القاهرة مصر

أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج – شباب فقط – مؤهل متوسط علي الأقل – تامينات صحية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20,000 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - السن من 18 : 40 عام - لا يشترط المؤهل - يوجد شفتات ( 8 –.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أمن وحراسة لكبري منشأت مدينة نصر من سن 18 : 40 سنة شباب فقط لا يشترط المؤهل - شفتات 8 و 12 سا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن أداري - شباب فقط من سن 20 : 35 سنة – مؤهل متوسط ( دبلوم – اعدادية ) – شفت 8 و 12 ساع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أمن لكبري منشأت مدينة نصر ( بنوك – شركات ) من سن 20 : 40 سنة لا يشترط المؤهل راتب من 1900 : 2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسة بكبري المنتجعات والفنادق السياحية : خريجين فقط : السن من 18 : 35 سنة – مؤهل متوسط علي ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد أمن اداري بالقاهرة من سن 21 : 45 سنة – مؤهل ثانوي او دبلوم علي الأقل – الشفت 12 ساعة – راتب 25.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

10/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن شباب فقط بالتجمع والرحاب واكتوبر شفت 12 ساعة راتب 2500ج – مؤهل متوسط – يتم توفير السكن – مولات و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

10/1/2021
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