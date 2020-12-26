امن داخل شركه بالمعادى

(فرصة عمل)
|#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا الراتب يبدأ 2900 جنيه مصري للعمل 12 ساعه فى المعادى . - المميزات: عقد سنوي – زيادة سنوية – الإضافي بأجر مضاعف - تأمين صحى - تامين اجتماعي - تأمين على الحياة – فرص للترقيات – رصيد أجازات-يوجد سكن- إجازات أسبوعية وسنوية مدفوعة الأجر- زيادة سنوية طبقاً لقانون العمل المصري دورات تدريبية مجانية - - الشروط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كونتراك
|التليفون:
|01006624165
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077765
20,000 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
اتصل
اتصل
2,000 جنيه
3,300 جنيه
2,500 جنيه
3,300 جنيه
اتصل
25,000 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
4,500 جنيه
اتصل