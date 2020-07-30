امن حياتك في استثمار جديد وامتلك شقة في العاصمة

(للبيع)
|امن حياتك ومستقبلك وامتلك شقتك في كمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر صح بدون اي فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم والشقة 158م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير اتصل دلوقتي ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب واعرف باقي التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|158,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064114
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