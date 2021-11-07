امن اداري من الصعيد

(فرصة عمل)
|فرد امن اداري بالتجمع الخامس السن من 21 حتي 40 دبلوم - مخلص جيش - من الصعيد بنوفر سكن ومواصلات الشغل 8 ساعات ب 2500 ج الشغل 12 ساعة ب 3000 ج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد عرابي
|التليفون:
|01009675608
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|العنوان:
|التجم الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111152
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