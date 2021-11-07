امن اداري من الصعيد

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
فرد امن اداري بالتجمع الخامس السن من 21 حتي 40 دبلوم - مخلص جيش - من الصعيد بنوفر سكن ومواصلات الشغل 8 ساعات ب 2500 ج الشغل 12 ساعة ب 3000 ج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد عرابي
التليفون: 01009675608

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العنوان: التجم الخامس- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/11/2021
رقم الإعلان: 2111152
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