بمولات القاهرة الكبرى ( امن اداري ) – السن من 18 : 35 سنة – شفت 8 ساعات 2000 : 2500ج– القبول من مؤهل متوسط – يتحدد الراتب طبقا للمؤهل – إجازة 4 أيام في الشهر – تامين صحي واجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة - أماكن عمل بالتجمع والرحاب واكتوبر ومدينة نصر - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة