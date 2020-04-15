(فرصة عمل)
|بمولات القاهرة الكبرى ( امن اداري ) – السن من 18 : 35 سنة – شفت 8 ساعات 2000 : 2500ج– القبول من مؤهل متوسط – يتحدد الراتب طبقا للمؤهل – إجازة 4 أيام في الشهر – تامين صحي واجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة - أماكن عمل بالتجمع والرحاب واكتوبر ومدينة نصر - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|01098370371
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|العنوان:
|- مصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058012
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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