امن ادارى

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تفاصيل الإعلان
#افضل_شركه_امن_فى_مصر تريل اس للامن والحراسه شركه تعلن شـركـة تربل اس عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن إداري داخل كومباوند سكنى بالتجمع الخامس الراتب12ساعه ب2500 جنيه مصرى ووجبه غذاء سخنه وسكن ومواصلات داخليه او 2700ومواصلات للمرج. - المميزات: عقد سنوي – زيادة سنوية – الإضافي بأجر مضاعف - تأمين صحى - تامين اجتماعي - تأمين على الحياة – فرص للترقيات – رصيد أجازات- إجازات أسبوعية وسنوية مدفوعة الأجر- زيادة سنوية طبقاً لقانون العمل المصري -امكاني
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تربل اس للامن
التليفون: 01006624165

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 16ش عبد العزيز عيسى مدينه نصر- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/11/2021
رقم الإعلان: 2110274
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرد امن ادارى من قنا او سوهاج - في القاهرة مصر

فرد امن ادارى من قنا او سوهاج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

السن من 2 ل 40 ذكور فقط مؤهل متوسط مخلص جيش المرتب 2500 العمل 8 ساعات , او 3000 العمل 12 ساعة.
العنوان:

القاهرة - مصر
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2,500 جنيه

7/11/2021
صورة الاعلان: فرد امن في التجمع الخامس - في القاهرة مصر

فرد امن في التجمع الخامس

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

السن من ٢١ ل ٤٠ ذكور فقط مؤهل متوسط مخلص جيش المرتب 2500 العمل 8 ساعات او 30.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

7/11/2021
صورة الاعلان: موظف امن اداري من الصعيد - في القاهرة مصر

موظف امن اداري من الصعيد

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

لاهالي الصعيد لو معاك مؤهل متوسط وسنك من 21 حتي 40 ومخلص جيش طلوب 60 موظف أمن إداري للعمل في التجمع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,900 جنيه

27/10/2021
صورة الاعلان: وظيفة امن ومراقبين بالتجمع والرحاب واكتوبر - في القاهرة مصر

وظيفة امن ومراقبين بالتجمع والرحاب واكتوبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

( أكتوبر – التجمع – الرحاب ) – أفراد أمن ومراقبين 12 ساعة + توفير السكن للمغتربين + تامينات صحية واج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

24/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب امن وحراسات داخلي وخارجي - في القاهرة مصر

مطلوب امن وحراسات داخلي وخارجي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسات داخلي وخارجي ) مولات شركات كمبوندات ( السن من 18 : 45 سنة مؤهل متوسط راتب 2500 ج شفت – .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

24/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد امن للعمل بمنطقه الشيخ زايد - في القاهرة مصر

مطلوب افراد امن للعمل بمنطقه الشيخ زايد

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب افراد امن للعمل بالمناطق الاتيه الشيخ زايد راتب 3000 بدون سكن ( 2750 بسكن ) تأمين اجتماعى وانت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

8/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد امن فى مدينة بدر - في القاهرة مصر

مطلوب افراد امن فى مدينة بدر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب افراد امن للعمل فى مدينة بدر بشرط السن السن لا يزيد عن 45 سنة ويشترط حسن المظهر * متوفر سكن ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,550 جنيه

3/10/2021
صورة الاعلان: افراد امن - في القاهرة مصر

افراد امن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب افراد امن للعمل دوام كامل مع توافر سكن واقامة للمغتربين العمل لا يزيد عن 45 سنة المظهر لائق .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

14/9/2021
صورة الاعلان: افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أمن لكبري منشأت مدينة نصر ( بنوك – شركات ) من سن 20 : 40 سنة ال يشترط المؤهل راتب من 1900 : 25.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

9/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد امن بكبري المنشأت - في القاهرة مصر

مطلوب افراد امن بكبري المنشأت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بكبري المنشأت الادارية والامنية بالقاهرة الكبرى أمن اداري براتب شهري 2500ج – وشفت عمل 12 ساعة بتوفير.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

26/8/2021
صورة الاعلان: فرصة عمل - في القاهرة مصر

فرصة عمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة Nile Resort for tourism عن أمن شباب فقط بالتجمع والرحاب واكتوبر شفت 12 ساعة راتب 2500ج – م.
العنوان:

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القسم: 

2,500 جنيه

13/8/2021
صورة الاعلان: فرصة عمل - في القاهرة مصر

فرصة عمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة Nile Resort for tourism عن فراد أمن اداري بالقاهرة من سن 21 :45 سنة – مؤهل ثانوي او دبلوم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

13/8/2021
صورة الاعلان: فرصة عمل - في القاهرة مصر

فرصة عمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة Nile Resort for tourism عن فراد امن بالشيراتون ( 8 ساعات ) براتب 2000ج ( يقبل الشباب) – مؤ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

13/8/2021
صورة الاعلان: فرصة عمل - في القاهرة مصر

فرصة عمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة Nile Resort for tourism عن العمل بكبري مولات القاهرة أفراد أمن ومراقبين كاميرات : شفتات ( .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

12/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب أمن وحراسة - في القاهرة مصر

مطلوب أمن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أمن وحراسة لكبرى منشأت مدينة نصر من سن 40:18 سنة شباب فقط لا يشترط المؤهل – شفتات 8 و 12 ساعة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

12/8/2021
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