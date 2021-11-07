(فرصة عمل)
|#افضل_شركه_امن_فى_مصر تريل اس للامن والحراسه شركه تعلن شـركـة تربل اس عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن إداري داخل كومباوند سكنى بالتجمع الخامس الراتب12ساعه ب2500 جنيه مصرى ووجبه غذاء سخنه وسكن ومواصلات داخليه او 2700ومواصلات للمرج. - المميزات: عقد سنوي – زيادة سنوية – الإضافي بأجر مضاعف - تأمين صحى - تامين اجتماعي - تأمين على الحياة – فرص للترقيات – رصيد أجازات- إجازات أسبوعية وسنوية مدفوعة الأجر- زيادة سنوية طبقاً لقانون العمل المصري -امكاني
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تربل اس للامن
|التليفون:
|01006624165
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|16ش عبد العزيز عيسى مدينه نصر- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110274
2,500 جنيه
2,500 جنيه
2,900 جنيه
2,500 جنيه
4,000 جنيه
3,000 جنيه
2,550 جنيه
1 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
2,000 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه