(فرصة عمل)
|#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن بنات وشباب إداري داخل مول التجمع الخامس شرط اجاده اللغه الانجليزيه الراتب يبدأ من 3250 جنيه مصري للعمل 8 ساعات يومان اجازه اسبوعيه . - المميزات: عقد سنوي – زيادة سنوية – الإضافي بأجر مضاعف - تأمين صحى - تامين اجتماعي - تأمين على الحياة – فرص للترقيات – رصيد أجازات- إجازات أسبوعية وسنوية مدفوعة الأجر - زيادة سنوية طبقاً لقانون العمل المصري- -
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كونتراك
|التليفون:
|01006624165
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|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,250 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083516
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