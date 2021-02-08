امن ادارى

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تفاصيل الإعلان
#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن بنات وشباب إداري داخل مول التجمع الخامس شرط اجاده اللغه الانجليزيه الراتب يبدأ من 3250 جنيه مصري للعمل 8 ساعات يومان اجازه اسبوعيه . - المميزات: عقد سنوي – زيادة سنوية – الإضافي بأجر مضاعف - تأمين صحى - تامين اجتماعي - تأمين على الحياة – فرص للترقيات – رصيد أجازات- إجازات أسبوعية وسنوية مدفوعة الأجر - زيادة سنوية طبقاً لقانون العمل المصري- -
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كونتراك
التليفون: 01006624165

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العنوان: التجمع الخامس- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,250 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/2/2021
رقم الإعلان: 2083516
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صورة الاعلان: مطلوب افراد امن للعمل براتب 4000 العمل 12 - في القاهرة مصر

مطلوب افراد امن للعمل براتب 4000 العمل 12

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب افراد امن للعمل براتب 4000 العمل 12 ساعة 26 يوم عمل و4 ايام اجازه طول لا يقل عن 185 مؤهل عالي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

40,000 جنيه

8/2/2021
صورة الاعلان: وظائف شاغرة - في القاهرة مصر

وظائف شاغرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن اداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة براتب 2500 أساسي بدوام كلي – بإقامة كاملة ( سكن – 3 وجب.
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4/2/2021
صورة الاعلان: اعلان وظايف - في القاهرة مصر

اعلان وظايف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب القاهرة والجيزة افراد امن وحراسة مولات وكمبواندات توفير السكن 26 يوم عمل و4 اجازة السن من18:40.
العنوان:

القاهرة - مصر
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20,000 جنيه

3/2/2021
صورة الاعلان: وظايف امنية - في القاهرة مصر

وظايف امنية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب افراد امن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية باكتوبر لدى شركة اكيور شباب من سن18:45 سنة راتب 2500.
العنوان:

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القسم: 

25,000 جنيه

27/1/2021
صورة الاعلان: اعلان وظايف - في القاهرة مصر

اعلان وظايف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب افراد امن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية باءكتوبر لدى اكيور شباب من سن18:45 سنة راتب 2500 جني.
العنوان:

القاهرة - مصر
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25,000 جنيه

18/1/2021
صورة الاعلان: اعلان وظايف - في القاهرة مصر

اعلان وظايف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب امن لكبرى منشاءت مدينة نصر بنوك وشركات من سن20:40سنة لايشترط الموءهل راتب مدينة نصر بنوك وشركا.
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25,000 جنيه

17/1/2021
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صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة - في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – لايتم قبول الطلاب – علي المتقدم الحصول .
العنوان:

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القسم: 

25,000 جنيه

16/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - السن من 18 : 40 عام - في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - السن من 18 : 40 عام

(فرصة عمل)

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مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - السن من 18 : 40 عام - لا يشترط المؤهل - يوجد شفتات ( 8 – .
العنوان:

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القسم: 

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16/1/2021
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وظيفة افراد امن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة لا يتم قبول الطالب علي المتقدم الحصول.
العنوان:

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القسم: 

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14/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بكبري المنشأت الإدارية والأمنية بالقاهرة الكبرى أمن اداري براتب شهري 2500ج – وشفت عمل 12 ساعة بتوفير.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بمولات القاهرة الكبرى ( امن اداري ) – السن من 18 : 35 سنة – شفت 8 ساعات 2000 : 2500ج – القبول من مؤه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شباب فقط مراقبين أمن : راتب 2000ج + زيادة سنوية 2 في السنة – تامين صحي + تامين اجتماعي – السن من 18.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسة بخبرة وبدون خبرة : السن من 18 : 35 سنة – إقامة كاملة + تامينات كاملة + أسبوع إجازة – أسا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد امن بفنادق بالقاهرة براتب 2200: 2500ج + وجبات + سكن – شفت 12 ساعة – يجب ان يكون خريج وحاصل علي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

12/1/2021
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