امن ادارى داخل مجمع سكنى

(فرصة عمل)
|#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن إداري داخل مجمع سكنى بـ ٦ أكتوبر الراتب يبدأ من 3150 جنيه مصري للعمل 12 ساعه وسكن وبدل مواصلات 500جنيه لساكنى القاهره يوجد حافز شهرى . - المميزات: عقد سنوي – زيادة سنوية – الإضافي بأجر مضاعف - تأمين صحى - تامين اجتماعي - تأمين على الحياة – فرص للترقيات – رصيد أجازات-يوجد سكن- إجازات أسبوعية ومجمعه وسنوية مدفوعة الأجر- زيادة سنوية طبقاً لقانو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تامر
|التليفون:
|01006624165
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|العنوان:
|216شارع28التجمع الخامس- الشيخ زايد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049624
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