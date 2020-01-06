امن ادارى داخل مجمع سكنى

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تفاصيل الإعلان
#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن إداري داخل مجمع سكنى بـ ٦ أكتوبر الراتب يبدأ من 3150 جنيه مصري للعمل 12 ساعه وسكن وبدل مواصلات 500جنيه لساكنى القاهره يوجد حافز شهرى . - المميزات: عقد سنوي – زيادة سنوية – الإضافي بأجر مضاعف - تأمين صحى - تامين اجتماعي - تأمين على الحياة – فرص للترقيات – رصيد أجازات-يوجد سكن- إجازات أسبوعية ومجمعه وسنوية مدفوعة الأجر- زيادة سنوية طبقاً لقانو
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تامر
التليفون: 01006624165

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العنوان: 216شارع28التجمع الخامس- الشيخ زايد
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/1/2020
رقم الإعلان: 2049624
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مراقبين كاميرات بمولات القاهرة وأكتوبر

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- في القاهرة مصر

61 مراقبين كاميرات بمولات القاهرة وأكتوبر لشفت 8 ساعات براتب 2200ج – صباحي او مسائي – بتأمينات + زيا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,200 جنيه

27/11/2019
صورة الاعلان: افراد أمن اداري بالقاهرة - في القاهرة مصر

افراد أمن اداري بالقاهرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

60 افراد أمن اداري بالقاهرة من سن 21 : 45 سنة – مؤهل ثانوي او دبلوم علي الأقل – الشفت 12 ساعة – راتب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

27/11/2019
صورة الاعلان: مراقبين كاميرات بمولات القاهرة وأكتوبر - في القاهرة مصر

مراقبين كاميرات بمولات القاهرة وأكتوبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

61 مراقبين كاميرات بمولات القاهرة وأكتوبر لشفت 8 ساعات براتب 2200ج – صباحي او مسائي – بتأمينات + زي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

-2,200 جنيه

26/11/2019
صورة الاعلان: افراد امن بفنادق - في القاهرة مصر

افراد امن بفنادق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد امن بفنادق بالقاهرة براتب2200 ج + وجبات + سكن– شفت12 ساعة– يجب ان يكون خريج وحاصل علي موقف نها.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/11/2019
صورة الاعلان: افراد امن اداري بالقاهرة - في القاهرة مصر

افراد امن اداري بالقاهرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد أمن اداري بالقاهرة من سن21 :45 سنة– مؤهل ثانوي او دبلوم علي الاقل– الشفت12 ساعة– راتب2500 ج بأ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

25/11/2019
صورة الاعلان: امن ادارى داخل مجمع سكنى - في القاهرة مصر

امن ادارى داخل مجمع سكنى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

25/11/2019
صورة الاعلان: بمولات القاهرة الكبرى ( امن اداري ) - في القاهرة مصر

بمولات القاهرة الكبرى ( امن اداري )

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

11 بمولات القاهرة الكبرى ( امن اداري ) – السن من 18 : 35 سنة – شفت 8 ساعات 1700 : 2000ج – القبول من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

25/11/2019
صورة الاعلان: بكبري المنشأت الإدارية والأمنية بالقاهرة الكبرى أمن اداري - في القاهرة مصر

بكبري المنشأت الإدارية والأمنية بالقاهرة الكبرى أمن اداري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

13 بكبري المنشأت الإدارية والأمنية بالقاهرة الكبرى أمن اداري براتب شهري 2500ج – وشفت عمل 12 ساعة بتو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

25/11/2019
صورة الاعلان: فرصه عمل افراد امن - في القاهرة مصر

فرصه عمل افراد امن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أفراد أمن عادي بالقاهرة من سن 18 : 45 سنة – مؤهل اعدادي علي الأقل - الشفت 12 ساعة – راتب 2500ج بأكتو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/11/2019
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