املتك في راس سدر واستمتع بأجمل فيو ممكن تشوفوا

(للبيع)
|استمتع بأجمل فيو ممكن تشوفوا واحلي جو في راس سدر بأمتلاكك شاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وسط كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك محلات تجارية ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وتراك للدراجات فندق يلا مستني ايه اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|63,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054048
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