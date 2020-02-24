املتك في راس سدر واستمتع بأجمل فيو ممكن تشوفوا

(للبيع)

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صورة الاعلان: املتك في راس سدر واستمتع بأجمل فيو ممكن تشوفوا - في جنوب سيناء مصر

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استمتع بأجمل فيو ممكن تشوفوا واحلي جو في راس سدر بأمتلاكك شاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وسط كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك محلات تجارية ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وتراك للدراجات فندق يلا مستني ايه اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 63,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/2/2020
رقم الإعلان: 2054048
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عيش حياة حقيقية وامتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش حياة حقيقية وامتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك فى راس سدروعيش حياة حقيقية وسط افضل الخدمات كافيهات ومطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة ومن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: شاليه استلام فورى واجمل شاطئ فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى واجمل شاطئ فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع باجمل شاطئ رملى واستلم شاليهك فورا فى راس سدر 105 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: شوف الطبيعة بعينك علي بحر راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شوف الطبيعة بعينك علي بحر راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وشوف الطبيعة الروعة علي بحر راس سدر واستمتع بأحلي جو معتدل طول ايام السنة وال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: استمتع بالخدمات وامتلك شاليهك علي البحر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالخدمات وامتلك شاليهك علي البحر في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بأجمل جو واجمل بحر مباشرة من شاليهك واستمتع مع اولادك بالمصيف وجمب ك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر علي واجمل فيو - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر علي واجمل فيو

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر علي اجمل فيو علي البحر مباشرة يعني استثمار دائم ومربح وممكن تستثمر طو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: استلام فورى وافضل الخدمات عندنا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استلام فورى وافضل الخدمات عندنا فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

دلوقتى فى راس سدر هتستلم شاليهك فورى وتستمتع بافضل الخدمات كافيهات ومطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة ش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

22/2/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليه في راس سدر وسط امن وحراسة 24 ساعة - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وسط امن وحراسة 24 ساعة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر واطمن علي اولادك وهما بيلعبوا في الاكوا بارك وحمامات السباحة وسط امن وحراسة 2.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر واستمتع بأحلي الخدمات - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بأحلي الخدمات

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وقضي مصيفك علي اجمل فيو للبحر وهتستمتع بأحلي الخدمات من حمامات سباحة واكوا ب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: قسط شاليهك براحتك واستثمر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قسط شاليهك براحتك واستثمر في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر هتستثمر براحتك في اي وقت زي مانت عاوز وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا با.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: ريح راسك واستلم شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ريح راسك واستلم شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش مرتاح وريح راسك وامتلك شاليه قريب من مرسى اليخوت ومارينا للصيد واكوا بارك شاليهك 120م (3 غرف +ري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

199,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: شاليه استلام فورى والحياة اللى بتحلم بيها فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى والحياة اللى بتحلم بيها فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

عيش الحياة اللى بتحلم بيها واستلم شاليهك فورا فى راس سدر وسط كل الخدمات كافيهات واكوا بارك ومطاعم .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في راس سدر وطور من استثمارك - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وطور من استثمارك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

طور من استثمارك وامتلك في راس سدر بعائد اكبر ومضمون وكمان ممكن تصيف في اي وقت طول السنة وخدماتك كلها.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: عيش الحياة وامتلك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش الحياة وامتلك شاليه في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش الحياة براحتك وصيف في راس سدر وعيش الخصوصية وقضي الويك اند في اي وقت طول السنة واستثمر في اي وقت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بخصوصية ملهاش مثيل فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بخصوصية ملهاش مثيل فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه فى راس سدر واستمتع بخصوصية ملهاش مثيل قريب من كافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة شاليه است.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر شاليهك بأقل الاسعار - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك بأقل الاسعار

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار واستمتع بأحلي مصيف مع اولادك واستجم براحتك علي بحر راس سدر وامتلك شال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

17/2/2020
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