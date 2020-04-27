امتلك وحدتك 104م متشطب بالتكيفات والمطبخ قسط6 سنوات ZED

(للبيع)
|"ZED EAST" بمدينة القاهرة الجديدة القريب من التجمع الخامس والعاصمة الادارية موقع مميز جدا تقسيط علي 10 سنوات الآن بادر بالحجز في مشروع ساويرس الآن أحجز وحدة سكنية بموقع فريد وسط القاهرة الجديد يربط بين أهم المواقع الهامة. زيد بمدينة القاهرة الجديدة هو أول مشروع متعدد به أكبر نادي يجمع جميع الأنشطة الرياضية في القاهرة الجديدة , زيد ايست جميع الإحتياجات من الخدمات الإدارية والتجارية والطبية والتعليمية والترفيهية والهدوئ والاستجمام وكامل الخصوصية. فهى بيئة آمنة ومريحة وجميلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mayar sherif
|التليفون:
|01276204797
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|العنوان:
|كمبوند زيد التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|240,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058516
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