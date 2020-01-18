امتلك وحدتك مع ساويريس في ابراج زيد الشيخ زايد علي فيو 65 فدان لاند سكيب

(للبيع)
|هتمتلك وحدتك مع اقوي الشركات التطوير العقاري ora التابعة لشركات ساويرس علي فيو 65 فدان من الاند سكيب وبافضل سعر للمتر 24 الف شامل التكيفات والمطابخ والجراجات للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|24,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049565
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