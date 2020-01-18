امتلك وحدتك مع ساويريس في ابراج زيد الشيخ زايد علي فيو 65 فدان لاند سكيب

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
هتمتلك وحدتك مع اقوي الشركات التطوير العقاري ora التابعة لشركات ساويرس علي فيو 65 فدان من الاند سكيب وبافضل سعر للمتر 24 الف شامل التكيفات والمطابخ والجراجات للتفاصيل كلمنا 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 24,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/1/2020
رقم الإعلان: 2049565
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شقه للبيع 130م بكمبوند دار مصر – حدائق أكتوبر

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18/1/2020
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شقه للبيع بكمبوند دار مصر – شقق العاملين بهيئه المجتمعات العمرانيه

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18/1/2020
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شقه للبيع 117م بكبموند سكن مصر – حدائق أكتوبر

(للبيع)

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شقه للبيع 117م بكبموند سكن مصر – حدائق أكتوبر موقع مميز خلف مدينة الانتاج الأعلامي ودقائق إلي مول م.
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6 أكتوبر - مصر
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300,000 جنيه

18/1/2020
صورة الاعلان: فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه - في 6 أكتوبر مصر

فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه

(للبيع)

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18/1/2020
صورة الاعلان: دور كامل للبيع 250م بمشروع كايرو جاردنز 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

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(للبيع)

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18/1/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع 152م بتسهيلات بجوار نادى الصيد 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

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(للبيع)

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4,000 جنيه

18/1/2020
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صورة الاعلان: شقة للبيع 130م بمشروع كايرو جاردنز 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع 130م بمشروع كايرو جاردنز 6 اكتوبر

(للبيع)

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18/1/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بتسهيلات بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع بتسهيلات بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه

(للبيع)

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شقه للبيع بتسهيلات بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه موقع رائع بحدائق أكتوبر .
العنوان:

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100,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع 130م بكمبوند دار مصر – شقق العاملين بهيئه المجتمعات العمرانيه - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع 130م بكمبوند دار مصر – شقق العاملين بهيئه المجتمعات العمرانيه

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع 130م بكمبوند دار مصر – شقق العاملين بهيئه المجتمعات العمرانيه موقع مميز خلف مدينة الإنتاج.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بتسهيلات 130م بكمبوند دار مصر – شقق العاملين بالهيئه - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع بتسهيلات 130م بكمبوند دار مصر – شقق العاملين بالهيئه

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع بتسهيلات 130م بكمبوند دار مصر – شقق العاملين بالهيئه موقع مميز خلف مدينة الإنتاج الإعلامي.
العنوان:

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القسم: 

125,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: من المالك مباشرة #شقة #للبيع 150 متر بالمنطقة السياحية حدائق 6 أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

من المالك مباشرة #شقة #للبيع 150 متر بالمنطقة السياحية حدائق 6 أكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

من المالك مباشرة #شقة #للبيع 150 متر بالمنطقة السياحية حدائق 6 أكتوبر ثلاثة غرف نوم + حمامين + ريسبش.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع بالسياحية ب المحصورة 6 أكتوبر خلف حي الاشجار - في 6 أكتوبر مصر

ارض للبيع بالسياحية ب المحصورة 6 أكتوبر خلف حي الاشجار

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

ارض للبيع بالسياحية ب المحصورة 6 أكتوبر خلف حي الاشجار موقع ممتاز 400 متر محفورة مطلوب 1100000 للات.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,100,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه - في 6 أكتوبر مصر

فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه موقع رائع بحدائق أكتوبر دقائق ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع 117م بكبموند سكن مصر – حدائق أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع 117م بكبموند سكن مصر – حدائق أكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع 117م بكبموند سكن مصر – حدائق أكتوبر موقع مميز خلف مدينة الانتاج الأعلامي ودقائق إلي مول م.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع 130م بالمحصوره (ب) بحدائق أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع 130م بالمحصوره (ب) بحدائق أكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع 130م بالمحصوره (ب) بحدائق أكتوبر موقع مميز خلف كمبوند حي الأشجار ومدينة الانتاج الإعلامي .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
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225,000 جنيه

15/1/2020
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