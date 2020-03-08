امتلك وحدتك مع اكتر من 25 سنة من التميز من صبور

(للبيع)
|وحدتك كاملة التشطيب بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سنين مع شركة صبور 25 سنة من التطوير العقاري ومن اقوي الشركات اللي بتتميز ببناء كميونتي قوي وراقي كمبوند كيفن في اميز موقع من اكتوبر دقايق من مول العرب ومن مول مصر وميدان جهينة علي طريق الواحات وطبعا المحور يعني انت 30 دقايق من وسط البلد و ساعتين طريق اسكندرية الصحراوي والساحل للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|اكتوبر- اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|390,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055559
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