امتلك وحدتك متشطبة بمقدم 5% في اميز دقايق من ميدان جهينة

ادفع 5% فقط مقدم واستلم وحدتك كاملة التشطيب في ارقي كمبوند في اكتوبر كيفا بجوار بالم هيلز اكتوبر انت محاط بالخدمات دقايق من مول مصر ودقايق من مول العرب ومن جامعة مصر و جامعة النيل خدماتك انت في قلب موقع كله خدمات بالاضافة لخدماتك داخل الكبوند من ( club houses - لاند سكيب ولاجونز – مطاعم وكافيهات – كوميرشال ايريا – ومولات ) للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556