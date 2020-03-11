امتلك وحدتك متشطبة بمقدم 5% في اميز دقايق من ميدان جهينة

(للبيع)
|ادفع 5% فقط مقدم واستلم وحدتك كاملة التشطيب في ارقي كمبوند في اكتوبر كيفا بجوار بالم هيلز اكتوبر انت محاط بالخدمات دقايق من مول مصر ودقايق من مول العرب ومن جامعة مصر و جامعة النيل خدماتك انت في قلب موقع كله خدمات بالاضافة لخدماتك داخل الكبوند من ( club houses - لاند سكيب ولاجونز – مطاعم وكافيهات – كوميرشال ايريا – ومولات ) للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055680
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