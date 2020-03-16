امتلك وحدتك كاملة التشطيب واستمتع باحلي الاوقات في blue bar في ابراج زيد بمقدم 10% وبالتقسيط علي 7 سنين بدون فوايد وباسرع استلام في الشيخ زايد وبمساحات تبدا من 55م ل 500 م هتمتلك وتستمتع بوحدتك في ابراج زايد بفيو مميز علي بارك مساحة 65 فدان ومش بس بارك انت هستمتع احلي كوميرشال ايريا في اكتوبر علي استيل الشانزليزيه في باريس البلو بار واللي في اكتر من مكان للمطاعم والكافيهات ومكتبة وسنيما وطبعا مدينة الالعاب واتر واند لاند المماثلة لديزني كل دا بمقدم 10% وبالتقسيط علي 7 سنين للتفاصيل ا