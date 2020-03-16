امتلك وحدتك كاملة التشطيب واستمتع باحلي الاوقات في blue bar في ابراج زيد

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
امتلك وحدتك كاملة التشطيب واستمتع باحلي الاوقات في blue bar في ابراج زيد بمقدم 10% وبالتقسيط علي 7 سنين بدون فوايد وباسرع استلام في الشيخ زايد وبمساحات تبدا من 55م ل 500 م هتمتلك وتستمتع بوحدتك في ابراج زايد بفيو مميز علي بارك مساحة 65 فدان ومش بس بارك انت هستمتع احلي كوميرشال ايريا في اكتوبر علي استيل الشانزليزيه في باريس البلو بار واللي في اكتر من مكان للمطاعم والكافيهات ومكتبة وسنيما وطبعا مدينة الالعاب واتر واند لاند المماثلة لديزني كل دا بمقدم 10% وبالتقسيط علي 7 سنين للتفاصيل ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 120,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/3/2020
رقم الإعلان: 2056162
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: دقايق من هايبر وان امتلك شقتك في اول ابراج بالشيخ زايد من ora - في 6 أكتوبر مصر

دقايق من هايبر وان امتلك شقتك في اول ابراج بالشيخ زايد من ora

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

لكل اللي بيدور علي التميز امتلك وحدتك في اول ابراج بالشيخ زايد من شركة ora كاملة التشطيب والمرافق و.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

16/3/2020
صورة الاعلان: 10 في الميه مقدم و9 سنين تقسيط امتلك شالية في اجمل مكان في العين السخنة جنب - في 6 أكتوبر مصر

10 في الميه مقدم و9 سنين تقسيط امتلك شالية في اجمل مكان في العين السخنة جنب

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

بمقدم 94000 جنية امتلك شالية 83 متر تشطيب هاي لوكس وتكييفات ومطبخ صيفك عندنا اجمل لباقي التفاصيل ابع.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

940,000 جنيه

16/3/2020
صورة الاعلان: الحق اول سعر لاول مرحلة لاول مشروع لصبور في اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

الحق اول سعر لاول مرحلة لاول مشروع لصبور في اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

مستني ايه صبور بيطرح اول مشروع ليه في اكتوبر واول عرض سعر مميز بيدا من مقدم 180 الف جنية وبالتقسيط.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: 5 % وامتلك وحدة متشطبة دقايق من المحور في اميز كمبوند باكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

5 % وامتلك وحدة متشطبة دقايق من المحور في اميز كمبوند باكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

كل عملاء اكتوبر والمهتمين بمشاريع المهندس صبور , دلوقت بدانا شلشلة من مشاريعنا سلسلة من مشاريعنا في.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: اكتر من 50% اتباع من كمبوند صبور الحق امتلك شقتك بمقدم 5% - في 6 أكتوبر مصر

اكتر من 50% اتباع من كمبوند صبور الحق امتلك شقتك بمقدم 5%

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

قسطك في كمبوند صبور بدون فوايد علي 10 سنين عرض سعر مش موجود في اكتوبر كلها ودا لان دي اول مشاريع صب.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: امتلك في اول مشاريع لصبور في اكتوبر وقسط علي 10سنين - في 6 أكتوبر مصر

امتلك في اول مشاريع لصبور في اكتوبر وقسط علي 10سنين

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

كل اللي شاف مشاريع صبور في التجمع وحابب ينضم لعملاء صبورويعيش في اكتوبر صبور انشاء اول كمبوند سكني .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

13/3/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: لاول مرة باكتوبر في ارقي كمبوند من صبوربالتقسيط علي 10 سنين - في 6 أكتوبر مصر

لاول مرة باكتوبر في ارقي كمبوند من صبوربالتقسيط علي 10 سنين

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

وحدتك في ارقي كمبوند من صبور في اكتوبر بالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد وبمقدم 10% الكمبوند كامل الخ.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: بتدور ع راحتك تعالى امتلك شقتك فى 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

بتدور ع راحتك تعالى امتلك شقتك فى 6 اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

راحتك اللى بتدور عليها عندنا فى 6 اكتوبر بامتلاك شقة بجاردن خاصة بيك ولعيلتك وسط حياة متكاملة قريب م.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

239,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: خد افضل قرار وامتلك شقتك فى Sun Capital - في 6 أكتوبر مصر

خد افضل قرار وامتلك شقتك فى Sun Capital

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

افضل قرار هتاخده هو امتلاك شقة فى Sun Capital وسط افضل الخدمات مستشفى عالمية وجامعة انترناشونال ومبن.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: امتلك وحدتك متشطبة بمقدم 5% في اميز دقايق من ميدان جهينة - في 6 أكتوبر مصر

امتلك وحدتك متشطبة بمقدم 5% في اميز دقايق من ميدان جهينة

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

ادفع 5% فقط مقدم واستلم وحدتك كاملة التشطيب في ارقي كمبوند في اكتوبر كيفا بجوار بالم هيلز اكتوبر ان.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: فرصتك احجز وحدتك باول مشروع لصبور في اكتوبر وادفع 5% مقدم فقط - في 6 أكتوبر مصر

فرصتك احجز وحدتك باول مشروع لصبور في اكتوبر وادفع 5% مقدم فقط

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

امتلك وحدتك في اول مشاريعنا في اكتوبر مع شركة صبور بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سنين علي مساحة 104 فدا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: قسط علي 10 سنين واستلم من غير تعب متشطب بالتكيفات والمطبخ - في 6 أكتوبر مصر

قسط علي 10 سنين واستلم من غير تعب متشطب بالتكيفات والمطبخ

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

استلم وحدتك وانت مرتاح مع شركة ora في التجمع الخامس من غير تعب في التشطيب بالتكيفات والمطبخ والجراج.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: بتدور ع افضل الاسعارتعالى امتلك شقتك فى العاصمة السياحية - في 6 أكتوبر مصر

بتدور ع افضل الاسعارتعالى امتلك شقتك فى العاصمة السياحية

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقتك فى العاصمة السياحية بافضل سعر للمتر وبمستوى عالى من الخدمات قريب من اضخم المولات التجارية وكافي.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

222,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: شقتك بالتقسيط المريح فى العاصمة السياحية - في 6 أكتوبر مصر

شقتك بالتقسيط المريح فى العاصمة السياحية

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

امتلك شقة فى العاصمة السياحية 158 م (3غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) قريب من مول مصر ومدينة الانت.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

194,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: بالقرب من مطار سفنكس امتلك شقتك فى صن كابيتال - في 6 أكتوبر مصر

بالقرب من مطار سفنكس امتلك شقتك فى صن كابيتال

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

قريب من مطار سفنكس امتلك شقتك فى صن كابيتال وسط كل الخدمات كافيهات ومطاعم و3 فنادق كبيرة ومول مصر وم.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

215,000 جنيه

3/3/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager