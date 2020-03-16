(للبيع)
|امتلك وحدتك كاملة التشطيب واستمتع باحلي الاوقات في blue bar في ابراج زيد بمقدم 10% وبالتقسيط علي 7 سنين بدون فوايد وباسرع استلام في الشيخ زايد وبمساحات تبدا من 55م ل 500 م هتمتلك وتستمتع بوحدتك في ابراج زايد بفيو مميز علي بارك مساحة 65 فدان ومش بس بارك انت هستمتع احلي كوميرشال ايريا في اكتوبر علي استيل الشانزليزيه في باريس البلو بار واللي في اكتر من مكان للمطاعم والكافيهات ومكتبة وسنيما وطبعا مدينة الالعاب واتر واند لاند المماثلة لديزني كل دا بمقدم 10% وبالتقسيط علي 7 سنين للتفاصيل ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056162
120,000 جنيه
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