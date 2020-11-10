امتلك وحدتك ف مدينه نصر

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تفاصيل الإعلان
حجز محلك دلوقتي في كمبوند True مدينة نصر فى موقع حيوي بيخدم اكتر من 30 الف وحدة سكنية، بمساحات تبدأ من 20 متر محلك في كمبوند True مدينة نصر بجوار محور المشير مباشرةً، بيخدم اكتر من 100 الف نسمة، وسط مجمع مدارس وبأفضل سعر للمتر وتقسيط علي 60 شهر بدون فوائد لمزيد من التفاصيل ابعتلنا رسالة دلوقتي 01066819579
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: خالد
التليفون: 01066819579

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 750,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/12/2020
رقم الإعلان: 2077439
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صورة الاعلان: ادفع مقدمك 72الف وامتلك مقرك الطبي او الاداري تشطيب سوبر لوكس بالتكيفات - في القاهرة مصر

ادفع مقدمك 72الف وامتلك مقرك الطبي او الاداري تشطيب سوبر لوكس بالتكيفات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مقرك الطبي او الاداري 40م تشطيب سوبر لوكس بالتكيفات بالداون تاون امام فندق الماسه بالعاصمة ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

72,000 جنيه

10/11/2020
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