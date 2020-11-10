امتلك وحدتك ف مدينه نصر

(للبيع)
|حجز محلك دلوقتي في كمبوند True مدينة نصر فى موقع حيوي بيخدم اكتر من 30 الف وحدة سكنية، بمساحات تبدأ من 20 متر محلك في كمبوند True مدينة نصر بجوار محور المشير مباشرةً، بيخدم اكتر من 100 الف نسمة، وسط مجمع مدارس وبأفضل سعر للمتر وتقسيط علي 60 شهر بدون فوائد لمزيد من التفاصيل ابعتلنا رسالة دلوقتي 01066819579
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|خالد
|التليفون:
|01066819579
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077439
72,000 جنيه