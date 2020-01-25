امتلك وحدتك في sodic vye new zayed بمقدم 5% وبالتقسيط علي 8 سنين

(للبيع)
|هتمتلك وحدتك في نيو زايد من سوديك بمقدم 5% وبالتقسيط علي 8سنين وانضم لارقي كميونتي في مصر في نيو زايد مساحات تبدا من 100م للتفاصيل 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|القاهرة الجديدة- القاهرة الجديدة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050455
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