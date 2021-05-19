امتلك وحدتك في i-city التجمع وعيش بكره من النهارده

عيش حياة سعيده انت واسرتك وسط الهدوء والجمال شقتك مكونه من (3غرف+3حمام+مطبخ كبير+ريسبشن قطعتين+تراس+dressing room) وكمان عشان راحتك تهمنا قربنالك كل الخدمات اللي هتحتاجها مطاعم وكافيهات هايبر ماركت ومولات تجاريه حمامات سباحه وكيز اريا امن وحراسه وكمان الكمبوند مزود بكاميرت مراقبه لاسلامتك انت واسرتك مش كده وبس عندنا خدمات تاني كتير كلمنا ع01279885336 فون او واتساب