امتلك وحدتك في وتر واي الساحل الشمالي وعيش الاستجمام

(للبيع)
|لما يكون شاليهك وسط مساحات من الاند سكيب ولاجونز وعلي البحر طول الوقت هتحس بالراحة وهتستجم امتلك شاليهك علي بحر في الساحل مساحات تبدا من (شاليه لفيلا ) 5% مقدم وبالتقسيط علي 7سنين بالتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046870
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