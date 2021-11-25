امتلك وحدتك في قلب العاصمة الاداريه بأقل مقدم واطول فترة سداد

وحدتك في كمبوند ارمونيا قلب العاصمة منطقة راقيه علي اعلي مستوي بالقرب من الكتدرائيه ومسجد الفتاح العليم من اجمل التصميمات المعماريه يقع بالقرب من فندق الماسه من احسن مميزات الكمبوند بحيرات صناعيه مول تجاري ضخم أمن وحراسه علي مدار اليوم لاند سكيب صيانة دورية مساحة وحدتك173م(2غرفه+غرفه ماستر+دريسينج روم+3حمامات+ريسبشن+مطبخ) بمقدم 225 الف علي 8 سنين