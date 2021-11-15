امتلك وحدتك في عين هيلز السخنه بتشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم

(للبيع)
|دلوقتي هتستلم شاليهك كامل التشطيب وكمان بالمطبخ والتكييفات هديه موقع القريه مميز قريبه جدا من البوابات جميع وحدتنا تري البحر ليستمتع المالك بمنظر البحر الرائع مساحة وحدتك 182م(3غرف+ريسبشن+مطبخ+2حمام) بمقدم 952,000 بدون فوائد واحسن نظام سداد من مميزات القريه وسائل نقل جولف كار للتنقل داخل القريه حمامات سباحه علي اعلي مستوي Atm عشان متحتاجش تطلع بره القريه عشان تعرف باقي مميزاتنا كلمنا او ابعتلنا واتس اب علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شاهنده
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|عين هيلز- العين السخنه
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|952,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111454
305,000 جنيه
625,000 جنيه
406,000 جنيه
587,000 جنيه
587,000 جنيه
700,000 جنيه
406,000 جنيه
2,192,000 جنيه
625,000 جنيه
450,000 جنيه
952,000 جنيه
170,000 جنيه
167,000 جنيه
164,000 جنيه
210,000 جنيه